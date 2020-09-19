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Еще у 53 человек в Абхазии обнаружили коронавирус

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (787)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 878 человек. Из них 240 пациентов выздоровели, семь летальных случаев.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Еще у 53 человек в Абхазии подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 195 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 81 человек, из них 78 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 13, выписано 5 пациентов.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (787)

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