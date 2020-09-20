Наркотики на границе и взятка на посту ГАИ: криминальная неделя в Абхазии

Сотрудники милиции Абхазии раскрыли несколько преступлений, связанных с наркотиками, и нашли украденные вещи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые пытались провезти на территорию Абхазии наркотические вещества, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Кроме того, на этой неделе стало известно о задержании двоих сотрудников ГАИ, они подозреваются в получении взятки.

Sputnik

Кража имущества

Сотрудники милиции задержали двух граждан Абхазии 1995 года рождения – Эрика Бейя и Мурата Жиба. У них изъяли денежные средства, ювелирные изделия, сотовые телефоны, личные вещи и другое похищенное имущество. Общая сумма украденного составила 670 тысяч рублей.

Задержанные подозреваются в краже чужого имущества из гостевого дома в селе Алахадзы. Преступление было оперативно раскрыто сотрудниками управления уголовного розыска МВД республики, совместно с оперативными сотрудниками пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Незаконное хранение оружия

Жителю Гудаутского района вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, а также незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему.

Оружие и боеприпасы изъяли сотрудники управления по незаконному обороту наркотиков МВД Абхазии, совместно с отделом уголовного розыска Гудаутского района у жителя села Лыхны, 1980 года рождения, Амирана Дзкуя Задержанный на время следствия был отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел уголовного розыска Гудаутского района.

Через границу с наркотиками

Сотрудникаи управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии на этой неделе задержали двоих граждан, которые пытались ввезти в страну наркотические вещества.

Оган Оганян и Римма Павлова были задержаны после прохождения таможенного контроля на КПП "Псоу".

По данным следствия, Оганян незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Абхазии наркотическое средство метадон.

У жительницы Цандрипша Павловой было изъято запрещенное в свободном обороте на территории Абхазии психотропное вещество - 28 капсул препарата "Лирика".

Марихуана в машине

Еще у одного жителя республики Саадытына Квадзба нашли марихуану в машине, когда осматривали его автомобиль на посту "Мачара".

По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении Квадзба возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ведется следствие.

Оперативный эксперимент

Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД, подозреваемые в получении взятки, были задержаны в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности оперативного эксперимента, сообщила Генпрокуратура Абхазии.

По данным прокуратуры, лейтенант милиции Саид Гарцкия и старший лейтенант милиции Сасрыква Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на стационарном посту ГАИ "Бамбора" Гудаутского района получили взятку в семь тысяч рублей.

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту "а", части 4 статьи 292 УК (получение взятки должностным лицом в составе группы по предварительному сговору)