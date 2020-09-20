Более 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 939 человек. Из них 255 пациентов выздоровели, летальных случаев - семь.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. За минувшие сутки коронавирус в Абхазии диагностировали у 61 человека, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести 14, выписан один пациент.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 14 человек.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.