Более 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. За минувшие сутки коронавирус в Абхазии диагностировали у 61 человека, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них", - говорится в сообщении.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести 14, выписан один пациент.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 14 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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