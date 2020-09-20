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Сухумскую школу закрыли на карантин после смерти учителя с коронавирусом

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (789)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200920/1030974688/Sukhumskuyu-shkolu-zakryli-na-karantin-posle-smerti-uchitelya-s-koronavirusom.html

За весь период пандемии в Абхазии было выявлено 939 случаев заражения коронавирусом. На лечении в Гудаутском госпитале, по данным оперштаба на 20 сентября, находятся 97 пациентов.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik, Асмат Цвижба. Ученики Сухумской школы №1 имени Баграта Шинкуба отпущены домой на двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в школе, рассказала в интервью Sputnik директор учреждения Нонна Делба.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По ее словам, сегодня дирекции школы сообщили о том, что одна из учителей, у которой был выявлен коронавирус и которая также страдала от другого хронического заболевания, скончалась. К тому же уже в пяти классах школы были зафиксированы случаи заражения, и звонки от родителей, которые сообщают об обнаружении у детей симптомов COVID-19, продолжают поступать директору.

"Я позвонила министру просвещения, и он сказал отпустить детей на две недели, так как у нас, кроме первых, вторых и третьих классов, почти во всех классах есть зараженные дети, а у них братья и сестры учатся в других классах. Также уже семь учителей у нас находятся на карантине, и у меня самой голос не тот уже сегодня", - объяснила она.

Делба отметила, что на протяжении всего дня пыталась связаться с руководством СЭС, но никто не вышел на связь. По словам директора, сейчас руководство школы пытается выяснить, сколько учеников заразились вирусом, пока точное число неизвестно. 

В пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии Sputnik подтвердили информацию о смерти заразившейся COVID-19 учительницы и отметили, что педагог проходила лечение в Грузии, там же она и умерла. 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (789)

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