Сухумскую школу закрыли на карантин после смерти учителя с коронавирусом

За весь период пандемии в Абхазии было выявлено 939 случаев заражения коронавирусом. На лечении в Гудаутском госпитале, по данным оперштаба на 20 сентября, находятся 97 пациентов.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik, Асмат Цвижба. Ученики Сухумской школы №1 имени Баграта Шинкуба отпущены домой на двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в школе, рассказала в интервью Sputnik директор учреждения Нонна Делба.

По ее словам, сегодня дирекции школы сообщили о том, что одна из учителей, у которой был выявлен коронавирус и которая также страдала от другого хронического заболевания, скончалась. К тому же уже в пяти классах школы были зафиксированы случаи заражения, и звонки от родителей, которые сообщают об обнаружении у детей симптомов COVID-19, продолжают поступать директору.

"Я позвонила министру просвещения, и он сказал отпустить детей на две недели, так как у нас, кроме первых, вторых и третьих классов, почти во всех классах есть зараженные дети, а у них братья и сестры учатся в других классах. Также уже семь учителей у нас находятся на карантине, и у меня самой голос не тот уже сегодня", - объяснила она.

Делба отметила, что на протяжении всего дня пыталась связаться с руководством СЭС, но никто не вышел на связь. По словам директора, сейчас руководство школы пытается выяснить, сколько учеников заразились вирусом, пока точное число неизвестно.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии Sputnik подтвердили информацию о смерти заразившейся COVID-19 учительницы и отметили, что педагог проходила лечение в Грузии, там же она и умерла.