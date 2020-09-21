Надежда на совесть: как проходит режим самоизоляции в Абхазии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии достигло 939, выздоровели 255, при этом, по последним данным, в Гудаутской ЦРБ находятся 99 человек, остальные зараженные - дома, на карантине.

Что такое самоизоляция в Абхазии, по каким правилам она организуется, как выполняется и кто за этим следит, разбиралась корреспондент Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

"Если сам не беспокоишься, помогут вряд ли"

Жительница Сухума Марина находится на самоизоляции с 22 августа. В ее семье четыре человека, и никому не удалось избежать вируса. Положительные результаты были выявлены у дочери, сына и невестки Марины.

По ее словам, когда горло начало болеть у дочери, семья не подозревала, что это может быть коронавирус, и стали лечить ее привычными лекарствами. Самочувствие девушки не улучшалось, и родители приняли решение вызвать мобильную бригаду врачей, которые взяли анализ у заболевшей, но так как у самой Марины симптомов не было, было решено не делать ей тест.

Вскоре у женщины повысилась температура. Около пяти дней она поднималась до 38-39 градусов и сопровождалась кашлем. У Марины подтвердился коронавирус, результаты теста стали известны уже на второй день.

Спустя десять дней женщина сдала анализ повторно, в этот раз результатов не было четыре дня.

"Пока я сама не позвонила в Минздрав, анализ не прислали. Говорили, что лаборатории перегружены, и ответы не успевают подготовить. Второй анализ тоже был положительный, хотя десять дней никаких симптомов не было. Между анализами считают десять дней, поэтому приходится сидеть больше месяца дома, а это очень сложно. Нужно дождаться, чтобы все три анализа были отрицательными", - рассказала она.

Лечиться от коронавируса в семье стали самостоятельно, посоветовавшись с теми, кто уже переболел инфекцией, а позже обратились к врачу в поликлинике.

"Мы сделали снимки во второй больнице, сами нашли врача, который проверил их. Никакой протокол лечения не предоставили. В поликлинике сами связались с врачом, с которым консультировались, но и ему никак не могли передать результаты наших анализов и снимков. Если сам не беспокоишься, вряд ли кто-то поможет", - объяснила Марина.

Врач выписала семье для лечения лекарство, которое, по словам женщины, стоило 69 рублей. В коробке три таблетки, две из которых нужно принимать один раз в день.

"Но через неделю лекарство уже стоило 95 рублей, а где-то даже 195. Никто не контролирует этот вопрос. Правда, все анализы нам сделали бесплатно. Врач порекомендовала и более дорогие лекарства, упаковка которых стоит более 1000 рублей, но на семью из четырех человек это обходится очень дорого. Мы даже не стали их приобретать", - сказала она.

Марина и члены ее семьи все еще находятся на самоизоляции, хотя симптомов вируса у них нет. Марина говорит, что никто не следит за тем, как они соблюдают режим, но ей самой неприятно появляться на улице и контактировать с людьми.

Бесконтрольный режим

Режим самоизоляции должны соблюдать не только заболевшие в легкой форме, но и те, кто с ними контактировал, объяснила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Врач подтвердила, что контроля за тем, как соблюдают режим, нет - не хватает сотрудников. Вся надежда на совесть и сознательность граждан.

По словам Беляевой, в случае если человек обнаружил у себя симптомы, схожие с коронавирусом, необходимо по телефону связаться с участковым терапевтом, который и должен разобраться в ситуации. В случае необходимости участковый врач дает направление на анализы.

"А мобильная бригада в первую очередь приезжает к инвалидам, пожилым гражданам, детям и лицам с высокой температурой, которые не могут сами дойти до лаборатории, и тем, к кому выезжала скорая помощь. Также мобильная бригада берет контрольные анализы у тех, у кого уже был подтвержден вирус, так как нежелательно, чтобы они перемещались по городу самостоятельно", - рассказала она.

В свою очередь глава СЭС Абхазии Людмила Скорик заявила, что малоизученная инфекция COVID 19 может проявиться в любой из дней самоизоляции, но граждане не соблюдают изоляцию.

"Число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии увеличилось из-за того, что население игнорирует все призывы специалистов и не соблюдает самоизоляцию и 14-дневный карантин.

Проходить исследование необходимо строго по рекомендациям врачей, отметила она.

"Приставить к каждому жителю Абхазии медика, который будет следить за тем, как они соблюдают режим самоизоляции - невозможно. Это полностью зависит от самосознания людей и их ответственности перед абхазским обществом", - сказала Скорик.

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия подчеркнула, что при лечении больных специалисты республики придерживаются рекомендаций российских коллег и ВОЗ.

Она объяснила, что лечение пациентов, находящихся на самоизоляции, проходит в зависимости от симптомов, так как одного препарата для лечения коронавируса еще не существует.

"Легкие формы наблюдаются на дому, мы пытаемся максимально оттянуть момент попадания на госпитализацию, потому что госпиталь сам нагружен инфекцией. Но если мы видим, что есть угроза жизни человека, то этот вопрос быстро рассматривается", - сказала терапевт.

При ухудшении состояния пациента, появлении одышки, пациент сразу эвакуируется в госпиталь мобильной бригадой, с которой можно связаться по горячей линии или через лечащего врача, добавила Арчелия.