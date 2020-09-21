Учителя сухумской школы №1 пройдут тестирование на COVID-19

Учительница сухумской средней школы №1, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в больнице в Грузии 20 сентября.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Все учителя, работающие в сухумской школе №1, пройдут тестирование на COVID-19, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения и языковой политики страны Аслан Кутелия.

Ученики сухумской школы №1 имени Баграта Шинкуба отпущены домой на двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в школе, проинформировал он.

"У более 50 школьников появилась высокая температура, также у нескольких учителей повышенная температура. Поэтому во время беседы министра с директором школы было решено ввести двухнедельный карантин. Министерство будет связываться с санитарными службами, чтобы в школе провели дезинфекцию во время двухнедельного карантина", - заметил Кутелия.

Он сообщил, что Минпросвещения получает информацию об эпидемиологической ситуации в школах всей республики. При этом, по словам Кутелия, Министерство просвещения пока не намерено закрывать школы в республике.

"Классов, которые находятся на карантине немало, все должны понимать, что после объявления карантина ученики должны находиться дома на самоизоляции в течение двух недель", - сказал он.

Пресс-секретарь Минпросвещения подчеркнул, что в школах республики соблюдаются предписания СЭС, направленные на нераспространение коронавируса.

"Детям измеряют температуру, родителей не впускают на территорию школы, классы проветривают. В скором времени мы раздадим дезинфекторы, а также бесконтактные термометры. Несмотря на то, что в некоторых школах есть недостаток антисептиков, мы работам и в этом направлении, и раздадим там, где есть проблемы", - заметил Кутелия.

Учительница сухумской средней школы, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в больнице 20 сентября. У женщины был положительный результат на коронавирус и ряд хронических заболеваний. После ухудшения самочувствия она была перевезена на лечение в Грузию, где и умерла.

Как сообщила ранее Sputnik директор школы Нонна Делба, все ученики отправлены на двухнедельный карантин. По ее словам, в пяти классах школы были зафиксированы случаи заражения.