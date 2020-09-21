Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Во вторник 22 сентября на территории Абхазии малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.