Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября

Во вторник 22 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии будет малооблачно, днем до +28°С.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Во вторник 22 сентября на территории Абхазии малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.