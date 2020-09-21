"Заболевших единицы": в АГУ начались занятия для первокурсников

Учебный год в Абхазском государственном университете должен был начаться 14 сентября, но затем занятия отложили еще на неделю.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В Абхазском государственном университете начались занятия только на первых курсах, сообщил информационному агентству Sputnik ректор университета Алеко Гварамия.

"Занятия начались только на первых курсах, а потом потихоньку будут начинаться и на остальных курсах, программа у нас продумана", - рассказал он.

Также ректор отметил, что имеются данные по заразившимся коронавирусом среди студентов и преподавателей.

"Заболевшие есть, но их единицы. Среди преподавателей максимум четыре человека и не больше пяти-шести студентов, но они, конечно, в университет не приходят, это категорически запретили", - сообщил Алеко Гварамия.

В университете соблюдают все меры для защиты от коронавирусной инфекции: на входе измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция, обучаются в масках.

"Сегодня первый день начала занятий, 620 человек первокурсников мы пригласили, единицы отсутствуют, все соблюдают необходимые меры защиты, но если будут какие-то вспышки, мы прекратим работу", - отметил Гварамия.

Ранее сообщалось, что согласно указу ректора АГУ Алеко Гварамия, занятия в университете должны были начаться 14 сентября, а первый семестр учебного года быть сокращен на две недели. Занятия отложили на неделю по причине того, что не все студенты успели пересдать оставшиеся экзамены.