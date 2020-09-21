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Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавируса

РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (795)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200921/1030978890/Abkhaziya-zaprosila-u-Rossii-partiyu-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", запрос рассматривается российской стороной, сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава республики. 

В Министерстве отметили, что рассчитывают получить партию 15 - 20 тысяч доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса для граждан Абхазии будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа. 

© Sputnik / Владимир Песня
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Вакцина "Спутник V" будет приобретена за счет средств Минздрава. 

Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (795)

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