За сутки в Абхазии выявили 56 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Еще у 56 граждан в Абхазии выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"Ситуация на 21 сентября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них", - сообщили в оперштабе.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 101 человек, из них у 99 подтвержден диагноз коронавирус, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести - 15, за сутки выписано пять пациентов.
Амбулаторно (из самоизоляции) выписано 25 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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