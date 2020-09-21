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За сутки в Абхазии выявили 56 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (795)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, на территории республики скончались семь граждан с коронавирусом.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Еще у 56 граждан в Абхазии выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"Ситуация на 21 сентября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них",  - сообщили в оперштабе.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 101 человек, из них у 99 подтвержден диагноз коронавирус, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести  - 15, за сутки выписано пять пациентов.

Амбулаторно (из самоизоляции) выписано 25 человек.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (795)

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