Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 21 по 27 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, в субботу возможен дождь.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу временами возможен дождь с грозой, в воскресенье, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.