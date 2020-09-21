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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (493)
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Sputnik Абхазия
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В течение недели, с 21 по 27 сентября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, в субботу возможен дождь. 

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу временами возможен дождь с грозой, в воскресенье, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (493)

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