Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу временами возможен дождь с грозой, в воскресенье, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.