Прорваться на "джипах": на границе Абхазии и России задержаны внедорожники с сигаретами

Сочинские таможенники пресекли ввоз в Россию более 1600 пачек контрабандной табачной продукции, кроме табака, у владельцев изъяты и дорогие внедорожники.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. На абхазо-российской границе задержаны внедорожники с тайниками сигарет, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

"В преддверии праздничных, спортивных мероприятий, проходящих в Сочи (с 21 по 27 сентября в городе пройдет Гран-при России в рамках"Формулы-1" - ред.) наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. Если раньше контрабандисты оборудовали тайники в старых подержанных автомобилях отечественного производства, зная о возможной конфискации авто как орудия правонарушения вместе с незаконным товаром, то теперь все чаще используют в своих целях дорогие иномарки, очевидно, надеясь, что такие автомобили проедут границу вне подозрений", - отметили в пресс-службе.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Пресечен ввоз в Россию более 1600 пачек контрабандной табачной продукции.

Там уточнили, что на границе был остановлен автомобиль марки Nissan Armada. Водитель отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Тем не менее, поведение мужчины вызвало подозрение у инспекторов таможни.

Во время таможенного досмотра с привлечением специалистов-кинологов в полости бензобака автомобиля, переоборудованного под газовое топливо, был обнаружен тайник. Из него инспекторы таможни извлекли 490 пачек сигарет. В салоне транспортного средства в вырезанной полости за передним сиденьем на полу был обнаружен еще один тайник с сигаретами. Всего в автомобиле было спрятано 959 пачек сигарет.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Пресечен ввоз в Россию более 1600 пачек контрабандной табачной продукции.

Также на границе был остановлен автомобиль марки Toyota Sequoia. В этом внедорожнике гражданин Абхазии пытался переместить партию контрабандных сигарет. Табачная продукция была спрятана в полости автомобиля под задним сидением, под обшивкой крыши, в потолочном люке, двери багажника. Из всех тайников было изъято 730 пачек сигарет.

"Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России", - заключили в пресс-службе таможни.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу.