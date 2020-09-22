Прорваться на "джипах": на границе Абхазии и России задержаны внедорожники с сигаретами

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. На абхазо-российской границе задержаны внедорожники с тайниками сигарет, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
"В преддверии праздничных, спортивных мероприятий, проходящих в Сочи (с 21 по 27 сентября в городе пройдет Гран-при России в рамках"Формулы-1" - ред.) наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. Если раньше контрабандисты оборудовали тайники в старых подержанных автомобилях отечественного производства, зная о возможной конфискации авто как орудия правонарушения вместе с незаконным товаром, то теперь все чаще используют в своих целях дорогие иномарки, очевидно, надеясь, что такие автомобили проедут границу вне подозрений", - отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что на границе был остановлен автомобиль марки Nissan Armada. Водитель отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Тем не менее, поведение мужчины вызвало подозрение у инспекторов таможни.
Во время таможенного досмотра с привлечением специалистов-кинологов в полости бензобака автомобиля, переоборудованного под газовое топливо, был обнаружен тайник. Из него инспекторы таможни извлекли 490 пачек сигарет. В салоне транспортного средства в вырезанной полости за передним сиденьем на полу был обнаружен еще один тайник с сигаретами. Всего в автомобиле было спрятано 959 пачек сигарет.
Также на границе был остановлен автомобиль марки Toyota Sequoia. В этом внедорожнике гражданин Абхазии пытался переместить партию контрабандных сигарет. Табачная продукция была спрятана в полости автомобиля под задним сидением, под обшивкой крыши, в потолочном люке, двери багажника. Из всех тайников было изъято 730 пачек сигарет.
"Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России", - заключили в пресс-службе таможни.
Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу.