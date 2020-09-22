Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 сентября

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В среду 23 сентября на территории Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.