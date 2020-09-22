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Более тысячи случаев коронавируса выявлено в Абхазии с начала пандемии

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (801)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1054. Из них 311 человек выздоровели и семь умерли.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Общее число подтвержденных случаев коронавируса за все время пандемии превысило тысячу, за последние сутки в республике были зафиксированы еще 59 случаев COVID-19.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 198 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них", - говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 100 человек, из них 98 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 31, выписано 6 пациентов.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 20 человек.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (801)

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