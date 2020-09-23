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Пациент с коронавирусом скончался в Гудаутской ЦРБ

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (802)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1116. Из них 330 человек выздоровели и восемь умерли.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В Гудаутской больнице умер пациент, у которого был выявлен коронавирус, сообщает
оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Это восьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия. 

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Мужчина 1959 года рождения поступил в в реанимационное отделение Республиканской больницы  на скорой помощи поздним вечером 19 сентября. Он находился в крайне тяжелом состоянии с выраженными признаками дыхательной недостаточности. При обследовании у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым поражением легких.

"Утром 20 сентября пациент был транспортирован в Гудаутский госпиталь, где, несмотря на интенсивную терапию и подключение к ИВЛ, 23 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания, до вызова бригады скорой он несколько дней лечился на дому", - сообщили в штабе.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 62 из них.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 91 человек, из них 89 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 33, выписано 19 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (802)

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