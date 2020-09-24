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Выборы в местные органы власти в Абхазии перенесли из-за коронавируса

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (803)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200924/1030994311/Vybory-v-mestnye-organy-vlasti-v-Abkhazii-perenesli-iz-za-koronavirusa.html

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года. Депутаты Горсобрания избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления на 11 апреля 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, сообщает корреспондент Sputnik.

© Foto / Сухумское городское собрание
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Парламентарии проголосовали за проект постановления "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия".

Принятие решения о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления обусловлено обострившейся эпидемиологической обстановкой в стране, отметил депутат Лаша Ашуба, который внес на рассмотрение Парламента проект закона о переносе выборов. 

Постановление вступает в силу с момента его принятия. Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в ноябре 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (803)

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