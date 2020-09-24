Выборы в местные органы власти в Абхазии перенесли из-за коронавируса

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года. Депутаты Горсобрания избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления на 11 апреля 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, сообщает корреспондент Sputnik.

Парламентарии проголосовали за проект постановления "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия".

Принятие решения о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления обусловлено обострившейся эпидемиологической обстановкой в стране, отметил депутат Лаша Ашуба, который внес на рассмотрение Парламента проект закона о переносе выборов.

Постановление вступает в силу с момента его принятия. Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в ноябре 2020 года.