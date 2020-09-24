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Депутаты попросили Аслана Бжания отменить массовые мероприятия ко Дню Победы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Члены Парламента опасаются, что проведение массовых мероприятий осложнит и без того непростую эпидемиологическую обстановку в республике.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Депутаты Парламента приняли постановление, в котором содержится просьба к президенту Аслану Бжания отменить праздничные мероприятия, приуроченные к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, сказал депутат Илья Гуния на заседании Народного Собрания в четверг 24 сентября.

Архивное фото СИЗО Дранда
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается с каждым днем, об этом говорит количество людей, которые попадают в больницу с COVID-19. Нам предстоит 27-летие Победы, на празднование приезжают делегации из-за пределов страны, в том числе добровольцы и их семьи с Северного Кавказа. Дело в том, что это возрастная категория находится в группе риска, и мы берем на себя большую ответственность", - подчеркнул Илья Гуния.

Также он добавил, что в связи с эпидемией были перенесены мероприятия, связанные с юбилеем Владислава Ардзинба.

"На День Победы запланированы массовые мероприятия, парад. Мы не можем так рисковать и считаем, что нужно отменить, мы можем получить ситуацию с COVID-19, с которой не справимся. Поэтому вчера, обсудив на комитете этот вопрос, пришли к мнению, что нужно обратиться к президенту", - заметил депутат.

В тексте постановления говорится, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, и в целях уменьшения риска распространения необходимо отменить все массовые мероприятия ко Дню Победы.


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