Похищенный в Абхазии мужчина освобожден

Состояние здоровья освобожденного мужчины оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Похищенный в начале сентября в Абхазии Джемали Соселия находится на свободе и дает показания, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре Абхазии.

"Факт освобождения подтверждаем, (вчера вечером), подробности в настоящее время не подлежат разглашению в интересах следствия, состояние здоровья удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. С потерпевшим проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, интересующих следствие", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о похищении Джемали Соселия, 1962 года рождения, поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября.

Следственно-оперативная группа выяснила, что около 22 часов 5 сентября в селе Речху Ткуарчалского района вооруженные люди в черной одежде и масках остановили автомобиль BMW, за рулем которого был уроженец этого села Джемали Соселия, далее неизвестные вместе с Соселия выехали в направлении села Аберкыт Галского района.

Как полагали тогда следователи, "примерно в двух километрах от места происшествия на территории подстанции ИнгурГЭС между неустановленными лицами и гражданином Соселия произошел конфликт, выразившийся в словесной перепалке на мегрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Соселия, направились к государственной границе с Республикой Грузия".

Автомобиль Соселия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на проселочной дороге в районе села Алакумхара Галского района.