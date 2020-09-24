Ученые Абхазии договорились о сотрудничестве с Северо-Кавказским университетом

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча делегации из Северо-Кавказского федерального университета с сотрудниками Академии наук Абхазии состоялась в Сухуме в четверг 24 сентября.

По словам главы Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, цель визита коллег из России - знакомство с организационной структурой и деятельностью Академии наук Абхазии и обсуждение возможностей научного сотрудничества между Академией наук Абхазии и Северо-Кавказским федеральным университетом.

Обсуждая перспективы и направления дальнейшего сотрудничества, Джапуа отметил, что географическое положение и климатические особенности Абхазии делают республику отличным местом для экспериментальных исследований. По мнению главы ведомства, в Абхазии возможно создать институт нанотехнологий и реабилитационный научный центр.

"Наше приоритетное направление – курс на взаимодействие и тесное сотрудничество с российским научным сообществом России. Не все советские связи между абхазскими и российскими научными учреждениями удалось сохранить. Они были прерваны или ослаблены при распаде СССР, политических и экономических последствий Отечественной войны народа Абхазии и реформирования Российской академии наук. Поэтому нам есть о чем подумать и предстоит большая работа", - добавил он.

Ректор Северо-Кавказского университета Дмитрий Беспалов отметил, что руководство университета планирует "плотно заняться работой, которая будет в первую очередь направлена на проработку совместного потенциала".

"Мы посещаем сегодня Академию наук с планами на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Наш университет совместно с Академией наук Абхазии готов двигаться в направлении совместной работы в области физики, химии, нанотехнологий, агротехнологий , пищевых технологий, политологии. В виду того, что Абхазия уникальна в плане географического положения, я бы задумался о создании совместного центра в сфере туризма, медицины и реабилитологии", - сказал он.

Северо-Кавказский федеральный университет был создан в 2012 году в соответствии с указом президента России на базе трех вузов - Северо-Кавказского государственного технического университета, Ставропольского государственного университета, Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета.

В состав Северо-Кавказского федерального университета входят гуманитарный, инженерный, юридический институты, институт живых систем, математики и информационных технологий, наук о Земле, образования и социальных наук, экономики и управления, сервиса, туризма и дизайна, а также физико-технический, химико-фармацевтический факультеты и военно-учебный центр.