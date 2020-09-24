Семья, любовь и верность: Посольство России наградило абхазские семьи медалями

Праздник Дня семьи, любви и верности отмечается в России в честь Дня памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил пяти абхазским семьям памятные медали в честь Дня семьи, любви и верности.

Ежегодно праздник святых Петра и Февронии отмечается в России 8 июля, но в этом году торжественная церемония в Посольстве России в Абхазии была перенесена в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

"Я считаю, что огромная заслуга, что вы прошли такой мужественный жизненный опыт вместе. Хочу каждому из вас пожелать крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и чтобы ваши семьи разрастались, несмотря на возраст", - обратился к семьям посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Памятные медали были вручены и семейной паре из Ткуарчала Кириллу и Маргарите Кварандзия, которые прожили в браке 62 года. Кирилл в течение 65 лет работал водителем, а Маргарита была учителем биологии и удостоена звания заслуженного педагога Абхазия.

Пара поженилась, когда Кириллу было 24 года, а Маргарите всего 17. Об истории знакомства супружеская пара рассказать постеснялась, но уверила, что поженились молодые по любви.

"Все эти годы мы жили счастливо, воспитали двоих сыновей, а теперь у нас четверо внуков. Мы счастливые люди", - призналась Маргарита.

Женщина утверждает, что главный в семье ее муж и она всегда к нему прислушивалась, а он никогда не обижал супругу.

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"Я педагог и всегда говорю правду. Когда возникала конфликтная ситуация, мы садились за "круглый стол" и обсуждали, кто прав и кто нарушил правила. Так и исправляли ошибки друг друга",- рассказала она.

День семьи и любви и верности – российский праздник, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Именно они считаются покровителями семьи и брака в православии. Символ праздника - ромашка. Праздник отмечается не только в России, но и в Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине.