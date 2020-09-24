В Абхазии выявили еще 61 случай коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1177. Из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Еще 61 случай коронавируса выявили в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 33, выписано 9 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 21 человек, отметили в штабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.