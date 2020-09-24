21:01 24 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.18
  • EUR89.98
Поиск

В Абхазии выявили еще 61 случай коронавируса

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (804)
582 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200924/1030995976/V-Abkhazii-vyyavili-esche-61-sluchay-koronavirusa-.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1177. Из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Еще 61 случай коронавируса выявили в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них",  - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 33, выписано 9 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 21 человек, отметили в штабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (804)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных
Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться