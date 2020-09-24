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С высоты птичьего полета: редкое природное явление заметили у берегов Абхазии

© Foto / gagraparaplan
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200924/1030996373/S-vysoty-ptichego-poleta-redkoe-prirodnoe-yavlenie-zametili-u-beregov-Abkhazii.html

Судя по геотегу публикации, заснять красивый пейзаж парапланеристам удалось в Гагре.

СУХУМ, 24 сент – Sputnik. В Instagram появилась публикация с необычной водяной воронкой в Черном море, запечатлели кадр парапланеристы.
"Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера. И кому-то очень повезло, наблюдать такое редкое явление с высоты птичьего полета", - написал автор поста.

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Публикация от ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНЕ В АБХАЗИИ (@gagraparaplan)

Пользователи соц сети оценили фотографию в комментариях:

"Завораживает!!! Вот оно, вдохновение для следующего полета!", -  пишет пользователь под ником Будякова Даша.

Некоторых увиденное напугало.

"Что это? Как-то страшно", -  оставила комментарий Наталия.

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Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера😍🤪😝 И кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полёта. #abkhazia #gagraparaplan #sochi_day #blacksea #странадуши #caucasus #mountains #абхазия2020 #gagra #отпуск #параплан #paragliding #мамдзышха #Пицунда #Сочи2020#extreme #sochipark #полетнапараплане #flying #гагрипш #полетвоблаках #экстримотдых #пицунда

Публикация от ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНЕ В АБХАЗИИ (@gagraparaplan)

"Удивительно прекрасный мир природы", "Хотелось бы лицезреть вживую", - писали пользователи.

В конце мая по соцсетям разошлась публикация об еще одном природном явлении, на фото была запечатлена яркая вспышка в небе, которую могли наблюдать жители Абхазии.


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