С высоты птичьего полета: редкое природное явление заметили у берегов Абхазии

СУХУМ, 24 сент – Sputnik. В Instagram появилась публикация с необычной водяной воронкой в Черном море, запечатлели кадр парапланеристы.
"Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера. И кому-то очень повезло, наблюдать такое редкое явление с высоты птичьего полета", - написал автор поста.
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Пользователи соц сети оценили фотографию в комментариях:
"Завораживает!!! Вот оно, вдохновение для следующего полета!", - пишет пользователь под ником Будякова Даша.
Некоторых увиденное напугало.
"Что это? Как-то страшно", - оставила комментарий Наталия.
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Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера😍🤪😝 И кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полёта. #abkhazia #gagraparaplan #sochi_day #blacksea #странадуши #caucasus #mountains #абхазия2020 #gagra #отпуск #параплан #paragliding #мамдзышха #Пицунда #Сочи2020#extreme #sochipark #полетнапараплане #flying #гагрипш #полетвоблаках #экстримотдых #пицунда
"Удивительно прекрасный мир природы", "Хотелось бы лицезреть вживую", - писали пользователи.
В конце мая по соцсетям разошлась публикация об еще одном природном явлении, на фото была запечатлена яркая вспышка в небе, которую могли наблюдать жители Абхазии.