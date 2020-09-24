С высоты птичьего полета: редкое природное явление заметили у берегов Абхазии

Судя по геотегу публикации, заснять красивый пейзаж парапланеристам удалось в Гагре.

СУХУМ, 24 сент – Sputnik. В Instagram появилась публикация с необычной водяной воронкой в Черном море, запечатлели кадр парапланеристы.

"Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера. И кому-то очень повезло, наблюдать такое редкое явление с высоты птичьего полета", - написал автор поста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНЕ В АБХАЗИИ (@gagraparaplan) 23 Сен 2020 в 3:28 PDT

Пользователи соц сети оценили фотографию в комментариях:

"Завораживает!!! Вот оно, вдохновение для следующего полета!", - пишет пользователь под ником Будякова Даша.

Некоторых увиденное напугало.

"Что это? Как-то страшно", - оставила комментарий Наталия.

"Удивительно прекрасный мир природы", "Хотелось бы лицезреть вживую", - писали пользователи.

В конце мая по соцсетям разошлась публикация об еще одном природном явлении, на фото была запечатлена яркая вспышка в небе, которую могли наблюдать жители Абхазии.