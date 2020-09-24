Спорная амнистия: как депутаты приняли решение выпустить на волю заключенных

Депутаты Парламента Абхазии на первой осенней сессии приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики. О том, почему возникли разногласия при обсуждении этого вопроса, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Принятое постановление об амнистии вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Кто будет амнистирован

Проект закона об амнистии заключенных в честь 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов представил председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба.

"Неофициальной, но практически одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных. В настоящее время это характерно для Абхазии", - сказал депутат.

Под амнистию подпадают лица, совершившие незначительные преступления и средней тяжести, а также совершившие противоправные действия впервые.

"Это преступления, совершенные по неосторожности, такие как дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, лица, условно осужденные, несовершеннолетние", - проинформировал Агрба.

Он также отметил, что за весь послевоенный период в Абхазии было принято восемь актов амнистии. Первая амнистия была объявлена в ознаменование второй годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Амнистия в республике также объявлялась в 2003, 2005, 2008, 2013 и в 2018 годах в честь Победы в Отечественной войне. Кроме того, амнистия была объявлена к 65-й годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010 году.

"Как вы можете обратить внимание, 27 лет Победы - это не круглая дата, в то же время это государственный праздник. Также амнистия объявлялась в ознаменование пятой годовщины Победы в 1998 году", - подчеркнул депутат.

Споры вокруг амнистии

Обсуждение постановления началось с вопроса депутата Дмитрия Ардзинба к коллеге Валерию Агрба, который представил документ. Он поинтересовался, сколько ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов подпадут под амнистию.

"К сожалению, ни один из ветеранов на свободу не выйдет, но послабления будут, неотбытая часть наказания сократится наполовину", - сказал Валерий Агрба, отвечая на вопрос.

Затем Дмитрий Ардзинба обратил внимание на второй пункт первой статьи документа, который касается распространения амнистии на лиц, принимавших участие в операции в Кодорском ущелье в 2008 году.

"Если под амнистию попадают резервисты, то где тогда резервисты освободители Кодорского ущелья в 1995 году, участники так называемой пятидневной войны в 1998 году? Или мы убираем резервистов, оставляем участников Отечественной войны или включаем оба эти события, там была настоящая война", - сказал Ардзинба.

В ответ Валерий Агрба заметил, что ходатайство об объявлении амнистии исходило от ветеранских организаций, которые также просили распространить действие амнистии на резервистов, участников событий 1995, 1998 и 2001 годов.

"Мы бы с удовольствием распространили амнистию на участников этих событий, но есть пожелания, а есть и юридическая сторона этого вопроса. Мы сделали запрос в Минобороны, к сожалению, события 1995, 1998 и 2001 года не зафиксированы как реальные боевые действия", - сказал парламентарий.

В 2008 году президент Абхазии обратился к Парламенту, чтобы получить разрешение на применение вооруженных сил в оккупированном Кодорском ущелье и за пределами страны на территории Грузии, отметил Валерий Агрба.

"Вводили Чрезвычайное положение, были реальные боевые действия, были награжденные за взятие Кодора. Есть несколько человек, которые отбывают наказания, они были награждены за освобождение Кодорского ущелья", - заметил он.

Депутат Батал Табагуа напомнил, что к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии в 2018 году депутаты приняли решение об амнистии заключенных. По его мнению, объявление амнистии должно происходить не так часто, а только в круглые даты.

"Парламент не адвокатская контора, чтобы мы каждый год проводили амнистию и освобождали заключенных. Если мы пойдем по такому принципу и каждый год будем проводить амнистию, тогда встает другой вопрос противоречия – где тогда неотвратимость наказания, в чем ее суть?" - задался он вопросом.

Депутат сказал, что у него возникает ощущение, что этот закон принимается конкретно под каких-то определенных людей, которых нужно вытащить из тюрьмы.

"Это мое мнение, я могу ошибаться, но так делать нельзя, что мы скажем своим избирателям? Потом, посмотрите, пятый пункт очень интересный, прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве в органах дознания, предварительного следствия и суда. Под кого мы принимаем амнистию? Не знаю, кто нам подсунул это постановление. И что он хочет выловить, но мы окажемся в очень некрасивой ситуации", - отметил он.

Табагуа также подчеркнул, что если нужна амнистия для какого-то конкретного человека, тогда необходимо написать обращение на имя президента.

"Есть комиссия по помилованию, обратитесь туда, мы их выпускаем, чтобы они завтра совершили преступления. Кто их будет ловить, я не знаю", - заметил парламентарий.

Кроме того, он также обратил внимание на то, что в этом году отмечается не круглая дата Победы.

"Это не юбилейный год. При всем уважении я не пришел на комитетское заседание и не собираюсь голосовать за амнистию. Я понимаю, если бы здесь были написаны единицы, беременные женщины, несовершеннолетние дети, вопросов нет", - сказал депутат.

Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что разделяет мнение Батала Табагуа, однако учитывая то, в каких плохих условиях содержатся осужденные и тяжесть преступлений, которые совершили те, кто подпадает под амнистию, освобождение заключенных раз в два-три года оправдано.

"Вы понимаете, что у заключенных один день идет за два, а у некоторых за три", - подчеркнул Табагуа.

После слово взял Валерий Агрба, который сказал, что никаких конспирологических заговоров в данном вопросе нет.

"Не надо искать черную кошку в черной комнате, тем более, если ее там нет. Никаких личных интересов у меня нет, как председатель парламентского комитета, я был обязан в связи с обращением представить проект закона, вынести его на заседание комитета и на обсуждение Парламента. Каждый может выразить свое мнение, проголосовать или не проголосовать за постановление", - сказал он.

Замечания представителя президента

Свои замечание к проекту закона высказала и постоянный представитель президента в Парламенте Сабина Бутба. Она отметила, что Администрация главы государства тщательно проанализировала документ на предмет возможных рисков ее применения.

"Наша позиция заключается в том, что амнистия как акт гуманизма в целом целесообразна, однако представленный проект постановления содержит в себе ряд норм, которые требуют существенной доработки. Во-первых, постановление предусматривает перечень преступлений, при совершении которых амнистия в виде полного освобождения отбывания наказания не применяется, в перечень вошли преступления небольшой и средней степени тяжести", - сказала она.

При этом ряд особо тяжких преступлений, не подлежащих амнистии, в этот перечень не вошли, отметила Сабина Бутба.

"Нам кажется, что формирование перечня преступлений противоречит общим принципам уголовного законодательства, в частности принципа справедливости, целесообразности, соразмерности. В связи с этим предлагаем дополнить перечень преступлений, указанный в постановлении, особо тяжкими преступлениями, которые в него не вошли", - заметила представитель президента в Парламенте.

Например, в перечень преступлений, на которые не распространяется амнистия не вошли – хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, контрабанда лицом с использованием служебного положения, перечислила она.

"Это все особо тяжкие преступления, которые не вошли в этот перечень. Также полагаем, что этот перечень преступлений должен состоять коррупционной направленности, то есть преступление, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения. Мы знаем, что в обществе созрел запрос на борьбу с этими видами преступления. В связи с этим предлагаем дополнить этот перечень преступлений коррупционными преступлениями", - сказала Бутба.

На это предложение спикер Парламента Валерий Кварчия возразил: "Это надо было предлагать до этого, а сегодня мы отвергаем постановление либо принимаем".

После небольшого гула в зале представитель президента продолжила выступление, сказав, что перечень тяжких и особо тяжких преступлений нужно дополнить такими видами нарушения закона, как мошенничество, растрата средств с использованием служебного положения, приобретение имущества преступным путем, уклонение от уплаты налогов, превышение должностных полномочий и так далее.

Говоря о замечаниях и предложениях внести поправки к документу Валерий Агрба сказал, что за все время вынесения амнистии глава государства впервые предлагает внесение изменений в постановление.

"Ни разу представитель президента не озвучивал позицию президента и не предлагал поправки, понимая, что это исключительные полномочия Парламента, учитывая принцип разделения властей. Мы хотя и обладаем статусом и полномочиями присутствовать на всех заседаниях любого органа, но было бы неправильно если бы пришли, предположим в здание Кабинета министров и вносили бы свои поправки к постановлениям в той или иной редакции", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что многие тяжкие и особо тяжкие преступления, которые никогда не включались в исключения, такие как дача взятки, хищение бюджетных средств, использование служебного положения, нашли отражение в законопроекте.

Генпрокуратура против амнистии

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба озвучил мнение ведомства относительно проекта постановления об амнистии.

"Мы были приглашены на комитет в Парламент, там был представитель прокуратуры, мы озвучили свое мнение по поводу принятия акта амнистии. После этого в письменном виде направили в комитет наши предложения, не все они были учтены, кое-что было снято, но большая часть осталась в постановлении. Мы понимаем, что это прерогатива Парламента, это исключительно ваша компетенция, на всех площадках озвучивается, что необходимо проводить серьезную, жесткую борьбу с преступностью. В прошлом году был совершен ряд громких преступлений, по которым у нас сегодня задержаны и осуждены лица за убийства и похищения людей. Не исключено, что в случае принятия вот такого постановления, многие из них представят справки о том, что они были участниками по освобождению Кодорского ущелья. Могут предоставить и другие справки, допустим заболевания в виде инсульта, все эти моменты необходимо учитывать", - подчеркнул Агрба.

Генеральная прокуратура против объявления амнистии, сказал генеральный прокурор республики.

"Есть практика, которая сложилась у нас в стране, есть мировая практика, которая предусматривает и приурочивает принятие амнистии к юбилейным датам, 27 лет не является юбилейной датой. Я не считаю, что каждые два года или каждый год необходимо принимать амнистию", - сказал генпрокурор.

Также он заметил, что государство может потерять большие суммы денег по штрафам, которые возложены на часть осужденных лиц.

После того как обсуждение проекта постановления подошло к концу, депутаты приняли законопроект в окончательном чтении, в том виде, в котором он был представлен на обсуждение.