Умер Герой Абхазии Лаврентий Миквабия

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Герой Отечественной войны народа Абхазии Лаврентий Миквабия умер в среду, 24 сентября, рассказал в интервью Sputnik герой Абхазии Аслан Кобахия.
"Очень трудно мне о нем говорить. Он был очень энергичным, совестливым человеком, который жил по канонам апсуара и должен был прожить еще много лет, но болезнь забрала его", - рассказал он.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Лаврентий Миквабия был командиром Ткуарчалского полка.
С 2004 по 2005 годы Миквабия был председателем Государственного таможенного комитета Абхазии.
В июне 2015 года Миквабия был назначен на должность заместителя министра обороны Абхазии, от которой был освобожден указом президента Рауля Хаджимба 15 июля 2015 года.