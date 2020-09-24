Умер Герой Абхазии Лаврентий Миквабия

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Спорная амнистия: как депутаты приняли решение выпустить на волю заключенных Депутаты Парламента Абхазии на первой осенней сессии приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики. О том, почему возникли разногласия при обсуждении этого вопроса, читайте в материале Sputnik Абхазия. 563

Задержаны подозреваемые по делу о похищении человека в Абхазии Сообщение о похищении Джемали Соселия, 1962 года рождения, поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября. 845