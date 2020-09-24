02:20 25 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.18
  • EUR89.98
Поиск
Орден Леона.

Умер Герой Абхазии Лаврентий Миквабия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
244 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200924/1030996820/Umer-geroy-Abkhazii-Lavrentiy-Mikvabiya-.html

Герой Абхазии Лаврентий Миквабия в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был командиром Ткуарчалского полка.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Герой Отечественной войны народа Абхазии Лаврентий Миквабия умер в среду, 24 сентября, рассказал в интервью Sputnik герой Абхазии Аслан Кобахия.

"Очень трудно мне о нем говорить. Он был очень энергичным, совестливым человеком, который жил по канонам апсуара и должен был прожить еще много лет, но болезнь забрала его", - рассказал он.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Лаврентий Миквабия был командиром Ткуарчалского полка.

С 2004 по 2005 годы Миквабия был председателем Государственного таможенного комитета Абхазии.

В июне 2015 года Миквабия был назначен на должность заместителя министра обороны Абхазии, от которой был освобожден указом президента Рауля Хаджимба 15 июля 2015 года.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных
Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться