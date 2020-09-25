Без парада: программу мероприятий ко Дню Победы в Сухуме сократили

Депутаты Парламента 24 сентября приняли постановление с просьбой к президенту Аслану Бжания отменить праздничные мероприятия, приуроченные к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в Абхазии, вызванной распространением COVID-19, значительно изменился план торжественных мероприятий, посвященных Дню освобождения Сухума - 27 сентября и Дню Победы и Независимости – 30 сентября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии.

В День освобождения Сухума от грузинских захватчиков 27 сентября, в 10:00 состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов в Парке Славы.

В День Победы и Независимости страны – 30 сентября, в 10:00 пройдет церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме. В 12:15 – церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера. В 13:00 – церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

В 18:00 пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на набережной Махаджиров.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, из-за эпидемиологической ситуации в Сухуме отменен торжественный военный парад, акция "Бессмертный полк" и выставка оружия.