19:39 25 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск
Срочно:

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (496)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031000362/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

В выходные дни, 26 и 27 сентября, на Черноморском побережье Абхазии будет переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем поднимется до +31 градуса.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с пятницы на субботу местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье ожидается малооблачная жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (496)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В эстетике коронавируса: неделя моды в Милане
Несекретная технология: как Россия будет помогать вакцинации от коронавируса
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться