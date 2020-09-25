Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 26 и 27 сентября, на Черноморском побережье Абхазии будет переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем поднимется до +31 градуса.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с пятницы на субботу местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье ожидается малооблачная жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.