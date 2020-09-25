Акт милосердия: спикер Парламента Абхазии рассказал, как принимали решение об амнистии

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия в интервью радио Sputnik рассказал о том, как принималось решение об объявлении амнистии для заключенных в честь 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"В течение полутора месяцев к нам обращается ветеранская организация "Аруаа", другие общественно-политические организации с просьбой обратить внимание на то, в каких условиях содержатся заключенные. Есть люди, который отсидели определенный срок, кто попал в тюрьму в результате каких-то несчастных случаев, например. аварии", - говорит Кварчия.

По словам спикера, в Парламент обращаются в том числе родственники заключенных с просьбой принять решение о выборочной амнистии.

"Эти письма я отсылал в комитет по правовой политике, когда собралось определенное количество материала, они рассмотрели и пришли к выводу, что есть необходимость провести амнистию. Последняя амнистия была два с половиной года тому назад, это сугубо парламентская обязанность, в преддверии праздника мы решили сделать такую акцию", - подчеркнул он.

Валерий Кварчия отметил, что депутаты очень скрупулезно рассматривали все категории осужденных, которые вошли в список по амнистии.

"Есть много больных раком, те, у кого был инсульт, страдающие диабетом и другими заболеваниями. Кому-то остается сидеть полтора года, кому-то год. Комитет подготовил постановление и вынес на сессию, кто-то был не согласен, кто-то согласен, было мнение о том, что не до конца учтены категории людей, которые могут быть освобождены, а кто-то говорил, что не нужно так часто проводить амнистии. Генпрокуратура также возразила против амнистии, президентская Администрация тоже высказала свое мнение", - рассказал спикер.

Кварчия сказал, что проведение амнистии – гуманная акция, и она оправдана.

"Несмотря на то, что люди совершили преступления, они тоже наши граждане. Если тюрьму превращать в рассадник заразных болезней, и чтобы мы там добивали людей – это негуманно и неправильно. У нас все категории преступников сидят вместе, поэтому, учитывая все нюансы, я был за принятие амнистии", - высказал свою точку зрения спикер Парламента.

Амнистию можно применять по мере необходимости, в зависимости от потребности, считает Кварчия.

"Это зависит от того, как общественность поставит вопрос, принятие такого решения зависит от многих факторов. Можно проводить амнистию раз в пять, десять лет или каждый год", - подчеркнул Кварчия.

За весь послевоенный период в Абхазии было принято восемь актов амнистии. Первая амнистия была объявлена в ознаменование второй годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Амнистия в республике также объявлялась в 2003, 2005, 2008, 2013 и в 2018 годах в честь Победы в Отечественной войне. Кроме того, амнистия была объявлена к 65-й годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010 году.