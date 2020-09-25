После пика COVID-19: почему выборы в местные органы власти перенесли на весну 

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 24 сентября приняли постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления на 11 апреля 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Депутат Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему парламентарии перенесли выборы в органы местного самоуправления на апрель 2021 года.

"Подобная практика была и до этого, например, в 2014 году выборы в органы местного самоуправления были перенесены на год. В связи с тем, что 22 марта проводились выборы президента, а в случае проведения второго тура он попадал бы на выборы в органы местного самоуправления, поэтому в феврале 2020 года мы переносили выборы на полгода, на 1 ноября", - сказал парламентарий.

Он отметил, что в Народное Собрание республики приходило множество обращений граждан страны о переносе выборов в местные органы власти.

Депутат добавил, что решение парламента было продиктовано, прежде всего, обострившейся эпидемиологической ситуацией.

"Почему выборы перенесли на апрель? Нынешние депутаты местных собраний были избраны 3 апреля 2016 года, то есть, если брать апрель, это будет ровно пять лет. Еще один аргумент в пользу весны заключается в том, что есть надежда на то, что в это время, об этом говорили доктора, Абхазия пройдет пик инфекции на территории республики. В зимние месяцы, как правило, присутствуют различные инфекции, они распространяются гораздо активнее", - заметил он.

Что касается возможности переноса даты выборов в органы местного самоуправления, Лаша Ашуба отметил, что в законодательстве никаких прямых запретов на это нет.

"Во многих странах были отменены или перенесены выборы и референдумы, эта практика не начинается с Абхазии. В законе нет запрета на дальнейшее продление полномочий депутатов местного самоуправления, но мы надеемся, что в апреле этого года нам удастся провести выборы. Принятие данного проекта закона, на взгляд депутатов, своевременная и необходимая мера в условиях распространения инфекции", - сказал он.

Парламентарии проголосовали за проект постановления "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия". Принятие решения о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления обусловлено обострившейся эпидемиологической обстановкой.

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года. Депутаты Горсобрания избираются сроком на четыре года.

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