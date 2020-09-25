19:39 25 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск
Срочно:

За сутки в Абхазии диагностировали еще 68 случаев коронавируса

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (807)
470 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/19/1030822572.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031001725/Za-stuki-v-Abkhazii-diagnostirovali-esche-68-sluchaev-koronavirusa.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1245. Из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. За сутки число выявленных случаев коронавируса в Абхазии увеличилось на 68, продолжает информировать граждан оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Ситуация на 25 сентября следующая.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 102 человека, из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, средней степени тяжести 23, выписано 6 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (807)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В эстетике коронавируса: неделя моды в Милане
Несекретная технология: как Россия будет помогать вакцинации от коронавируса
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться