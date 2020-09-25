За сутки в Абхазии диагностировали еще 68 случаев коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1245. Из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. За сутки число выявленных случаев коронавируса в Абхазии увеличилось на 68, продолжает информировать граждан оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Ситуация на 25 сентября следующая.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 102 человека, из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, средней степени тяжести 23, выписано 6 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.