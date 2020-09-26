Останки участника Отечественной войны народа Абхазии перезахоронили в Сухуме

Участник Отечественной войны народа Абхазии Борис Квициния попал в плен в августе 1993 года, после содержался в заключении в селе Дранда.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Опознанные останки участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бориса Квициния перезахоронили в Парке Славы в Сухуме в субботу 26 сентября.

Церемонию перезахоронения посетил первый-вице-премьер правительства Абхазии Беслан Джопуа.

Помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба рассказал, что опознанные останки передаются семье для последующего захоронения.

"Работа по организации координационного механизма, который позволил участникам абхазской и грузинской сторон встречаться, чтобы обмениваться информацией о потенциальных местах захоронений, проводится Международным Комитетом Красного Креста при тесном сотрудничестве с властями Абхазии с 2010 года", - сказал помощник главы миссии Международного комитета красного креста в Абхазии Борис Казанба.

На данном этапе зафиксировано более двух тысяч двухсот пропавших без вести в Абхазии с двух сторон, отметил он.

"Естественно ведется кропотливая работа по сбору информации, и результатом этого является проведение раскопок, эксгумации найденных останков, соответствующая их обработка, после чего уже проводится идентификация", - подчеркнул Казанба.

Более 170 пропавших без вести в Абхазии на данный момент опознаны и переданы родственникам, живущим как в Абхазии, так и в Грузии.

"Эта работа очень многогранна, она не дает быстрых результатов, это порой занимает годы, но мы не останавливаемся, и я думаю, что есть полное понимание людей. Пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем людям, которые имеют какую-то информацию о потенциальных местах захоронений, давать эту информацию либо нам, либо в Министерство иностранных дел, которое со стороны Абхазии курирует вопрос по пропавшим без вести, чтобы в дальнейшем эти места могли быть включены в наши планы", - заметил помощник главы миссии МККК в Абхазии.

Борис Муратович Квициния родился в 1951 году в селе Моква. Пропал без вести в районе моста через реку Кодор 16 августа 1993 года. Он был наблюдателем в ходе перемирия. Согласно очевидцу был взят в плен и содержался в заключении в селе Дранда в середине сентября 1993 года.