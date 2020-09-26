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Человек с ручкой

Свой бизнес: школа молодежного предпринимательства открылась в Сухуме

© Фото : Helloquence
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200926/1031010063/Svoy-biznes-shkola-molodezhnogo-predprinimatelstva-otkrylas-v-Sukhume.html

Проект направлен на развитие предпринимательской инициативы у молодого поколения, поиск и поддержку перспективных бизнес-проектов.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Школа молодежного предпринимательства открылась на базе Абхазского государственного университета 25 сентября, рассказал в интервью Sputnik координатор проекта, помощник министра финансов Абхазии Алмахсит Осия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Школу открывал российский предприниматель Максим Арцинович, у которого есть давние связи с Абхазией, его мама преподавала во второй школе Сухума. Он рассказывал про свой бизнес, как он пришел к идее создания ювелирного дома. Это была очень познавательная лекция, я уверен, что его опыт руководителя компании будет полезен для начинающих предпринимателей, которые сомневаются, не знают что делать. В этом смысле школа будет хорошим подспорьем", - подчеркнул Осия.

Он сообщил, что в рамках школы будут регулярно выступать российские и абхазские предприниматели, которые расскажут молодежи о том, как организовать свой бизнес и вывести его на серьезный уровень.

"Многие, у кого есть бизнес-идеи, преимущественно технологического решения, могут присылать проекты нам, далее мы будем их оценивать и отправлять потенциальным инвесторам, в поисках которых мы сейчас находимся", - заметил Осия. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации неизвестно, когда состоится следующая встреча в рамках школы молодежного предпринимательства, однако этот проект будет постоянным, уверен координатор.

"Стать слушателями школы могут все желающие, кто так или иначе связан с миром предпринимательства и хочет получить какие-то ценные советы и задать какой-то вопрос человеку, который многое прошел. В первую очередь школа нацелена на это. Есть люди, которые не имеют мотивации заниматься бизнесом или боятся, для них будет полезно участвовать в проекте", - сказал он.

Алмахсит Осия - один из победителей конкурса "Гордость Абхазии", который завершился 25 авгуса. 

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба 7 сентября подписал распоряжение о назначении Алмахсита Осия своим помощником по поддержке малого и среднего бизнеса.


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