21:10 26 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск

Еще один пациент с COVID-19 умер в Абхазии

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (809)
142713
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1a/1031010444.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200926/1031010474/Esche-odin-patsient-s-COVID-19-umer-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1286 человек. Выздоровели 369 человек, девять пациентов умерло.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Девяностолетняя пациентка Гудаутского госпиталя с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась 25 сентября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Женщина поступила в Гудаутскую больницу 20 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью, признаками двусторонней субтотальной пневмонии.

  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
1 / 2
© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины усугублялось, она была переведена на ИВЛ, однако в пятницу пациентка скончалась от нарастающей сердечнососудистой и легочной недостаточности. У пациентки были хронические заболевания сердца, атеросклероз и гипертония", - говорится в сообщении оперштаба. 

За последние сутки в Абхазии диагноз коронавирус был подтвержден у 41 человека из 216 протестированных. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 118 человек, у 114 диагноз COVID-19 установлен. При этом 14 пациентов - в тяжелом состоянии, 25 - средней степени тяжести. Трое пациентов выписано после прохождения лечения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (809)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В эстетике коронавируса: неделя моды в Милане
У каждого свое инфопространство: Лавров зачитал заявление Путина с предложением к США
Лавров зачитал предложение Путина к США
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться