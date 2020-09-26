Еще один пациент с COVID-19 умер в Абхазии

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Девяностолетняя пациентка Гудаутского госпиталя с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась 25 сентября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Женщина поступила в Гудаутскую больницу 20 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью, признаками двусторонней субтотальной пневмонии.
- Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии© Sputnik
- Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии© Sputnik
"Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины усугублялось, она была переведена на ИВЛ, однако в пятницу пациентка скончалась от нарастающей сердечнососудистой и легочной недостаточности. У пациентки были хронические заболевания сердца, атеросклероз и гипертония", - говорится в сообщении оперштаба.
За последние сутки в Абхазии диагноз коронавирус был подтвержден у 41 человека из 216 протестированных.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 118 человек, у 114 диагноз COVID-19 установлен. При этом 14 пациентов - в тяжелом состоянии, 25 - средней степени тяжести. Трое пациентов выписано после прохождения лечения.
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