Еще один пациент с COVID-19 умер в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1286 человек. Выздоровели 369 человек, девять пациентов умерло.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Девяностолетняя пациентка Гудаутского госпиталя с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась 25 сентября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Женщина поступила в Гудаутскую больницу 20 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью, признаками двусторонней субтотальной пневмонии.

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины усугублялось, она была переведена на ИВЛ, однако в пятницу пациентка скончалась от нарастающей сердечнососудистой и легочной недостаточности. У пациентки были хронические заболевания сердца, атеросклероз и гипертония", - говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки в Абхазии диагноз коронавирус был подтвержден у 41 человека из 216 протестированных.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 118 человек, у 114 диагноз COVID-19 установлен. При этом 14 пациентов - в тяжелом состоянии, 25 - средней степени тяжести. Трое пациентов выписано после прохождения лечения.