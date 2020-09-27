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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (497)
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В понедельник 28 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии небольшая переменная облачность, днем до +29°С.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В понедельник 28 сентября на территории Абхазии ожидается переменная  облачность, преимущественно без осадков, местами возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (497)

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