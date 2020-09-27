Бжания поздравил народ Абхазии с Днем освобождения Сухума

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума, сообщает пресс-служба главы государства.

"Поздравляю вас с 27-й годовщиной освобождения нашей столицы от грузинских оккупантов. 27 сентября 1993 года является одной из славных и героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии. В этот день полным освобождением Сухума завершилась операция, длившаяся 11 дней. Водрузив государственный флаг над столицей Абхазии, наши войска победоносно продолжили наступление по освобождению всей территории страны", - говорится в обращении президента Абхазии.

Глава государства пожелал Сухуму мира и процветания.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

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