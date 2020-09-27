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В Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (810)
132210
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200927/1031013165/Plyus-46-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-koronavirusa.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек, девять человек умерло.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 46 человек из 160 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, с подтвержденным диагнозом - 117. Отмечается, что в тяжелом состоянии - 14 пациентов,  средней степени тяжести - 27.

Из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписано три пациента. Выздоровели еще 28 человек, находившихся на самоизоляции. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (810)

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