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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (498)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200928/1031017827/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-29-sentyabrya.html

Во вторник 22 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии будет малооблачно, днем до +30°С.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Во вторник 29 сентября на территории Абхазии малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (498)

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