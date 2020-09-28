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Пациент с коронавирусом умер в Гудаутской ЦРБ

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (812)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1352 человека.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В Гудаутской больнице скончался пациент, у которого был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

"28 сентября в Гудаутском госпитале скончался 58-летний ковид-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 9 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии со значительным поражением легких. Ранее лечился дома самостоятельно, после ухудшения состояния был госпитализирован. 20 сентября больной был подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, 28 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелое сопутствующее заболевание печени и другие соматические заболевания", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Таким образом, общее число смертельных случаев пациентов с установленным диагнозом COVID-19 на территории Абхазии за все время пандемии достигло 10. 

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 96 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 114 человек, из них 106 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести - 27, выписано девять пациентов.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 25 человек.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (812)

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