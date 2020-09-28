Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг и пятницу ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на выходные – без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды от +24°С до +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.