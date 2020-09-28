Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 28 сентября по 4 октября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, в четверг и пятницу возможен дождь.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг и пятницу ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на выходные – без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды от +24°С до +25°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.