Мужчина с диагнозом COVID-19 умер в больнице Гудауты

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1387 человек. Выздоровело 493 человека, 11 летальных случаев.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Еще один пациент с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией умер в Гудаутской ЦРБ, таким образом с начала пандемии на территории Абхазии умерли 11 человек, у которых был выявлен COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"27 сентября в Гудаутском госпитале скончался 62-летний ковид-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 23 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Ранее лечился дома самостоятельно более недели, после ухудшения состояния был госпитализирован и подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелое сопутствующее заболевание сердца и нарушения ритма", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 92 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.

"На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 116 человек, из них 108 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 16 человек, средней степени тяжести 26, выписано 7 пациентов.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 52 человека", - сообщили в оперштабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.