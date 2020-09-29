Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 сентября

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В среду 30 сентября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, к концу дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.