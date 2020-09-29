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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (500)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200929/1031026193/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-30-sentyabrya.html

В среду 30 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии облачная и теплая погода, днем до +29°С, к вечеру возможен дождь.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В среду 30 сентября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, к концу дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (500)

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