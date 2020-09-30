Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости

30 сентября 1993 года окончилась Отечественная война народа Абхазии. Абхазские военные установили флаг республики на границе по реке Ингур.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Президент Абхазии поздравил народ республики с Днем Победы и Независимости.

Он отметил, что 30 сентября 1993 года является важнейшей датой в истории абхазского народа.

"Путь к Победе был долгим и трудным. Более трех тысяч защитников Родины сложили свои головы на полях сражений, более пяти тысяч получили ранения, более 200 человек пропали без вести. Многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня из-за ранений и травм, полученных в войне", - говорится в поздравлении на сайте президента.

Бжания отметил, что 30 сентября Абхазия празднует день завоевания истинной свободы абхазского государства.

"Желаю ежедневных побед в строительстве независимого абхазского государства. Мира и благополучия каждой семье. Да здравствует независимая Абхазия", - сказал президент.

В этом году из-за пандемии коронавируса праздник в честь Дня Победы пройдут в ограниченном формате. Отменен традиционный парад и еще некоторые мероприятия. Тем не менее в Сухуме состоится церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

В 18:00 пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на набережной Махаджиров.