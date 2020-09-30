Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в республике

День Победы и Независимости Абхазии отмечается в республике 30 сентября. В этот день в 1993 году Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения цветов к мемориалу Славы в День Победы и Независимости Абхазии состоялась в Сухуме в среду 30 сентября.

Отдать дань уважения памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парк Славы пришли ветераны войны, общественные деятели, сотрудники ведомств и структур и жители Сухума. На церемонии присутствовал и глава государства Аслан Бжания, спикер Парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, главы министерств и ведомств.

Среди тех, кто пришел почтить память солдат, были добровольцы из Южной Осетии, Приднестровья, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других регионов России, которые в 1992 году приехали защищать Абхазию.

Владимир Миненков вместе с друзьями прибыл в Абхазию из Киргизии в 1992 году. По словам мужчины, приехать на защиту нации, которую хотели истребить, было для него долгом. В группе под названием "Тишина", с которой приехал доброволец, было восемь человек, которые занимались диверсионной разведкой. Из восьми человек в живых остался лишь Владимир, его однополчане похоронены в Парке Славы.

"День Победы – один из самых запоминающихся праздников для меня. В 1993 году мы встречали этот день с радостью, с чувством выполненного долга и осознанием того, что справедливость восторжествовала", - сказал он.

Из Приднестровья на защиту Абхазии в 1992 году приехала 19-летняя Анна Марченко. Уже на фронте девушке исполнилось 20 лет. Семья Анны не знала о том, что она приняла решение уехать на войну в Абхазию, но за плечами юной девушки уже были военные действия в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме

"В Абхазию ехали ребята, с которыми я прошла не одну войну, и нужно было им помочь, конечно же", - объяснила она.

Анна была старшей медсестрой в Тамышском батальоне. День Победы в 1993 году она встретила в Гудауте.

"Помню, сообщение по телевидению и слезы счастья. Этот праздник - один из самых важных для моей семьи. Каждый год мы приходим на возложение, это традиция. В этот день мне радостно от того, что я вижусь с боевыми товарищами и грустно от того, что многие из друзей не дожили до этого дня", - отметила она.

Почтили память павших за независимость республике и в других городах Абхазии.

© Sputnik Церемония возложения цветов в Гудауте

Абхазская армия освободила республику от войск Госсовета Грузии 30 сентября 1993 года. В этот день в результате наступления Абхазская армия вышла к реке Ингур, где был водружен флаг республики. В Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с опасностью распространения коронавирусной инфекции, в Абхазии сокращена программа по празднованию Дня Победы и Независимости и отменен ежегодный Парад Победы.