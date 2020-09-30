Грабеж в кафе "Ора" и кража в "Посейдоне": подозреваемые в преступлениях задержаны в Гагре

Согласно УК Абхазии, за грабеж предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, кража наказывается штрафом либо исправительными работами, либо лишением свободы от двух до пяти лет.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Несколько преступлений удалось раскрыть по горячим следам сотрудникам УВД Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД.

По подозрению в грабеже в Гагре задержан житель села Лыхны Аляс Гунба, 1993 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, "Гунба, находясь неподалеку от центрального рынка города в кафе "Ора" из корыстных побуждений открыто похитил рюкзак, в котором находились денежные средства, серебряные украшения, банковские карты и документы потерпевших".

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Гунба вменяется грабеж, совершенный в крупном размере.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району раскрыто еще одно преступление имущественного характера.

Как сообщила пресс-служба МВД, Руслан Дасания, 1953 года рождения, "на набережной, в кафе "Посейдон", действуя из корыстных побуждений, путем свободного доступа совершил тайное хищение сотового телефона потерпевшей – жительницы города Гагра".

В отношении Руслана Дасания отделом дознания УВД Гагрского района по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 155 УК (кража с причинением значительного ущерба), возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Также сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району задержан житель села Моква Аляс Чиковани, 1984 года рождения.

"Чиковани в общественном транспорте совершил попытку кражи денежных средств у гражданина, но, будучи замеченным в своих деяниях, попытался скрыться", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Покушавшийся на хищение чужого имущества гражданин был задержан, ведется следствие.