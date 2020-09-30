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Грабеж в кафе "Ора" и кража в "Посейдоне": подозреваемые в преступлениях задержаны в Гагре

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно УК Абхазии, за грабеж предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, кража наказывается штрафом либо исправительными работами, либо лишением свободы от двух до пяти лет.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Несколько преступлений удалось раскрыть по горячим следам сотрудникам УВД Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД. 

По подозрению в грабеже в Гагре задержан житель села Лыхны Аляс Гунба, 1993 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, "Гунба, находясь неподалеку от центрального рынка города в кафе "Ора" из корыстных побуждений открыто похитил рюкзак, в котором находились денежные средства, серебряные украшения, банковские карты и документы потерпевших".

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Гунба вменяется грабеж, совершенный в крупном размере.

В результате  оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району раскрыто еще одно преступление имущественного характера. 

© Foto / Пресс-служба МВД РА
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Как сообщила пресс-служба МВД, Руслан Дасания, 1953 года рождения, "на набережной, в кафе "Посейдон",  действуя из корыстных побуждений, путем свободного доступа совершил тайное хищение сотового телефона потерпевшей – жительницы города Гагра". 

В  отношении Руслана Дасания отделом дознания УВД Гагрского района по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 155 УК (кража с причинением значительного ущерба), возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Также сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району задержан житель села Моква Аляс Чиковани, 1984 года рождения. 

"Чиковани в общественном транспорте совершил попытку кражи денежных средств у гражданина, но, будучи замеченным в своих деяниях, попытался скрыться", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. 

Покушавшийся на хищение чужого имущества гражданин был задержан, ведется следствие.

 


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