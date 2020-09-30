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За сутки в Абхазии выявили более 70 случаев коронавируса

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (817)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1458 человек. Выздоровело 530 человек, 11 летальных случаев.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Еще 71 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен за прошедшие сутки в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 289 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 71 из них", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 138 человек, из них 132 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, средней степени тяжести 29, выписано 12 пациентов.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 25 человек, отметили в штабе. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (817)

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