20:41 30 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.78
  • EUR92.43
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (501)
114 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200930/1031030563/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-1-oktyabrya.html

В четверг 1 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет дождливая погода, днем до +27°С.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В четверг 1 октября на территории Абхазии ожидается облачная погода, ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (501)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Праздник памяти: День Победы в Абхазии
Легендарный Ил-14: На севере Якутии найден самолет Никиты Хрущева
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться