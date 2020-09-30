Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 октября

В четверг 1 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет дождливая погода, днем до +27°С.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В четверг 1 октября на территории Абхазии ожидается облачная погода, ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.