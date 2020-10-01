Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В пятницу 2 октября на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.