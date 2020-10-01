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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (502)
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В пятницу 2 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет дождливая погода, днем до +27°С.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В пятницу 2 октября на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (502)

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