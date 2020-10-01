Возбуждено уголовное дело: житель Гала поджег полотно, символизирующее флаг

Вечером 30 сентября в соцсетях появилась информация о задержании мужчины в Галском районе за поджог полотна в цветах абхазского флага.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гала Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага, которое было вывешено у парадного входа в Дворец Культуры в Гале 30 сентября. Об этом со ссылкой на РОВД по Галскому району сообщает пресс-служба администрации района.

Отмечается, что акт вандализма произошел в полдень. Через час злоумышленник был задержан.

В настоящее время ведется следствие, детали которого не разглашаются.

30 сентября Абхазия отмечала 27-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Абхазская армия освободила республику от войск Госсовета Грузии 30 сентября 1993 года. В этот день в результате наступления Абхазская армия вышла к реке Ингур, где был водружен флаг республики. В Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с опасностью распространения коронавирусной инфекции, в Абхазии сокращена программа по празднованию Дня Победы и Независимости и отменен ежегодный Парад Победы.

Читайте также: