Еще один пациент с диагнозом COVID-19 умер в Гудаутской больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Мужчина, 1946 года рождения, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале 1 октября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Пациент был доставлен в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 30 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии.

Мужчину при поступлении подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на проводимую терапию, утром 1 октября пациент скончался от дыхательной и сердечной недостаточности. Подчеркивается, что у больного были тяжелые сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы.

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

За последние сутки диагноз коронавирус был подтвержден у 67 человек из 243 протестированных.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 146 человек, у 123 диагноз подтвержден. В тяжелом состоянии - 17 человек, средней степени тяжести - 47, выписано восемь пациентов, еще выздоровели 20 человек, находившихся на самоизоляции.