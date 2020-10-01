21:06 01 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.28
  • EUR90.72
Поиск

Еще один пациент с диагнозом COVID-19 умер в Гудаутской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (819)
154203
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1c/1031017490.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201001/1031038237/Esche-odin-patsient-s-diagnozom-COVID-19-umer-v-Gudautskoy-bolnitse-.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Мужчина, 1946 года рождения, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале 1 октября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Пациент был доставлен в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 30 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за  внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. 

Мужчину при поступлении подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на проводимую терапию, утром 1 октября пациент скончался от дыхательной и сердечной недостаточности. Подчеркивается, что у больного были тяжелые сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы.

  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
1 / 2
© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

За последние сутки диагноз коронавирус был подтвержден у 67 человек из 243 протестированных. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 146 человек, у 123 диагноз подтвержден. В тяжелом состоянии - 17 человек, средней степени тяжести - 47, выписано восемь пациентов, еще выздоровели 20 человек, находившихся на самоизоляции. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (819)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме
Обвинения и оскорбления: как прошел первый раунд президентских дебатов в США
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться