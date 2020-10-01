Кабмин Абхазии принял решение о выходном нерабочем дне

Ранее Кабмин Абхазии переносил выходной день с 3 октября, субботы, на 27 августа, четверг. С 26 по 30 августа в Абхазии были выходные дни.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Третье октября объявлено выходным нерабочим днем, согласно распоряжению Кабинета Министров. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Решение принято, чтобы обеспечить условия для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий по профилактике распространения коронавируса на территории Абхазии.

Ранее Кабмин перенес выходной день с 3 октября, субботы, на 27 августа, четверг.

26 августа в республике отмечали день международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году Абхазия была признана Россией независимым государством.

28 августа жители страны отмечали День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа.

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии были выходные дни.