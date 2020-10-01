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Кабмин Абхазии принял решение о выходном нерабочем дне

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201001/1031038854/Kabmin-Abkhazii-prinyal-reshenie-o-vykhodnom-nerabochem-dne.html

Ранее Кабмин Абхазии переносил выходной день с 3 октября, субботы, на 27 августа, четверг. С 26 по 30 августа в Абхазии были выходные дни. 

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Третье октября объявлено выходным нерабочим днем, согласно распоряжению Кабинета Министров. Об этом сообщается на сайте Правительства. 

Решение принято, чтобы обеспечить условия для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий по профилактике распространения коронавируса на территории Абхазии.

Ранее Кабмин перенес выходной день с 3 октября, субботы, на 27 августа, четверг.

26 августа в республике отмечали день международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году Абхазия была признана Россией независимым государством. 

28 августа жители страны отмечали День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа. 

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии были выходные дни. 

 


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