Карантин продлили в одной из школ Сухума и в трех детских садах

По данным Минпросвещения, по всей Абхазии закрыты на карантин пять школ и пять детских садов.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В Сухумской школе №4 и в трех дошкольных учреждениях карантин продлен до 12 октября, сообщила Sputnik начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил.

"Новых заболевших в сухумской средней школе №4 нет, но педагоги пока лежат в больнице. На сегодняшний день болеют шесть педагогов, многие находятся на самоизоляции, потому что они с ними (с инфицированными педагогами - прим.) контактировали, также заболели четыре ученика", - рассказала Таркил.

Карантин продлен до 12 октября и в детских садах "Соловей", "Сказка" и "Гунда".

Во всех учебных заведениях столицы Абхазии проводятся профилактические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

20 сентября ученики сухумской школы №1 также были отпущены домой на двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в школе, одна из педагогов учебного заведения, у которой был выявлен коронавирус, скончалась.

Всего, по данным Минпросвещения, которые приводит агентство "Апсныпресс", по всей Абхазии закрыты на карантин пять школ и пять детских садов: в Очамчыре закрыта школа №2 до 15 октября, Члоуская средняя школа - до 8 октября, Драндская школа - до 5 октября с 5 по 11 классы, в Галском районе до 5 октября закрыты детские сады "Абыркыт" и "Солнышко".